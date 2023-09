Irmã de vítima comemora captura de brasileiro foragido nos EUA

Foragido nos Estados Unidos desde o dia 31 de agosto, o brasileiro Danilo Cavalcante foi capturado nesta quarta-feira, 13, pela polícia americana. O homem foi condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada Déborah Brandão com golpes de faca. Nos últimos dias, ele havia conseguido escapar da prisão em Chester County.

Pelas redes sociais, a irmã de Déborah, Sarah Brandão, celebrou a prisão do assassino. "Vai para o inferno e não sai de lá nunca mais, seu demônio", publicou. Armado com um rifle, o condenado mobilizou a Polícia Estadual da Pensilvânia, que passou a oferecer cerca de R$ 123 mil como recompensa por informações que levassem ao paradeiro do homem.

O cerco foi montado na região de Ridge Road, Coventryville Road e Daisy Point Road, onde ele havia sido visto por moradores. Classificado como "extremamente perigoso", Cavalcante, de 34 anos, estava na lista vermelha da Interpol, sendo descrito como um homem de 1,52 metro, 54 quilos, de cabelos pretos e olhos castanhos.

A captura acontece depois de 14 dias e de uma megaoperação com 500 policiais e participação do FBI. As autoridades fizeram uma caçada pelo brasileiro, que invadiu propriedades e roubou armas de moradores durante a fuga. Durante as operações de busca, escolas chegaram a cancelar aulas, e as autoridades pediram que moradores evitassem sair de casa e trancassem portas.