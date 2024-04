Israel admite ter matado palestinos e enterrado corpos com escavadeira | A TARDE

As Forças de Defesa de Israel (IDF) reconheceram ter matado dois palestinos e enterrado os corpos com uma escavadeira. A declaração aconteceu depois do canal de notícias Al Jazeera divulgar um vídeo em que mostra as mortes.

Segundo o canal, o caso ocorreu em Nabulsi, no sudoeste da Cidade de Gaza, na quinta-feira, 28. As vítimas tentavam retornar para suas casas no norte da Faixa de Gaza, mas encontraram os soldados de Israel no meio do caminho.

As imagens mostram o momento em que um homem cai no chão depois de caminhar em uma área aberta e, em seguida, uma escavadeira israelense empurrando dois corpos na areia cheia de lixo.

O Exército de Israel informou que as forças abriram fogo depois que os homens ignoraram tiros de advertência.