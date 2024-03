Israel boicota negociações de cessar-fogo no Cairo | A TARDE

Israel boicotou as negociações de cessar-fogo em Gaza, no Cairo, neste domingo, 3, após o Hamas rejeitar a exigência de entregar uma lista completa com os nomes dos reféns que ainda estão vivos em poder do grupo, conforme publicou um jornal israelense. As informações são da Reuters.

Uma delegação do Hamas chegou ao Cairo para as negociações, anunciadas como um possível obstáculo final antes de um acordo que interromperia os combates por seis semanas. Mas até o início da noite não havia sinal dos israelenses.

"Não há nenhuma delegação israelense no Cairo", disse Ynet, a versão online do jornal israelense Yedioth Ahronoth, citando autoridades israelenses não identificadas. "O Hamas se recusa a dar respostas claras e, portanto, não há razão para enviar a delegação israelense".

Washington tem insistido que o acordo de cessar-fogo está próximo e deve estar em vigor a tempo de interromper os combates até o início do Ramadã, daqui a uma semana. Mas ambos os lados deram poucos sinais em público de que estão flexibilizando exigências anteriores. Após a chegada da delegação do Hamas, uma autoridade palestina disse à Reuters que o acordo "ainda não foi fechado".

Do lado israelense, não houve nenhum comentário oficial. Uma fonte informada sobre as negociações havia dito no sábado,2, que Israel poderia ficar longe do Cairo, a menos que o Hamas apresentasse primeiro a lista completa de reféns que ainda estão vivos.