Israel confirma morte de alemã que sofreu ataque durane rave em Gaza | A TARDE

A turista alemã-israelense Shani Louk, de 22 anos, desaparecida desde o ataque terrorista do Hamas a Israel, está morta. A confirmação foi feita, nesta segunda-feira, 30, pelo Ministério do Exterior de Isarel. Segundo o ministério israelense, o corpo dela foi encontrado e identificado.

Louk foi levada por terroristas do Hamas quando participava de uma rave em Re'im, no sul de Israel, no dia 7 de outubro.

"Infelizmente, recebemos ontem [domingo] a notícia de que minha filha não está mais viva", disse a mãe, Ricarda Louk, horas antes da confirmação oficial, à emissora RTL/NTV.

De acordo com Isaac Herzog, presidente de Israel, a ação brutal mostra ainda mais o ato de violência extrema. Ele voltou a destacar a urgência de Israel destruir o Hamas de uma vez por todas.

“O crânio dela foi encontrado. Isso significa que esses animais bárbaros e sádicos simplesmente lhe cortaram a cabeça”, declarou.

Shani tinha passaporte alemão, mas cresceu em Israel. No dia do ataque, ela participava junto com outras centenas de pessoas um festival perto da fronteira da Faixa de Gaza. O festival foi um dos principais alvos dos terroristas. Autoridades israelenses afirmaram que encontraram mais de 250 corpos no local, incluindo três brasileiros.