Israel devolve 45 corpos de palestinos em meio a acordo

Hamas entregou a Israel os restos mortais de 20 dos 28 reféns falecidos que permaneciam em Gaza - Foto: AFP

As autoridades israelenses identificaram os restos mortais de três reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 e levados para Gaza, anunciou nesta segunda-feira (3) o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um comunicado.

"Após a conclusão do processo de identificação, representantes das FDI (Forças de Defesa de Israel) informaram às famílias dos reféns mortos em ação (...) que seus entes queridos foram repatriados e identificados", afirma o comunicado.

Os restos mortais são do capitão americano-israelense Omer Neutra, 21 anos, que morreu ao ser sequestrado; do cabo Oz Daniel, 19 anos, e do coronel Asaf Hamami, 40 anos, o oficial de maior patente assassinado pelo Hamas.

Por sua vez, o Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas, anunciou nesta segunda-feira que Israel entregou os corpos de 45 palestinos, como parte do mesmo acordo.

Segundo os termos do pacto, Israel deve devolver os corpos de 15 palestinos para cada refém morto restituído.

O Hamas entregou a Israel os restos mortais de 20 dos 28 reféns falecidos que permaneciam em Gaza e que deveriam ser devolvidos no início da trégua em outubro.

Na primeira fase do acordo de trégua, o Hamas libertou, em 13 de outubro, os últimos 20 reféns vivos, sequestrados durante o ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Naquele dia, o Hamas deveria entregar os corpos dos 28 reféns falecidos, mas depois anunciou que a entrega aconteceria à medida que os restos mortais fossem encontrados em áreas sob escombros.

Os sucessivos atrasos na entrega dos corpos provocaram irritação no Executivo israelense.

O movimento islamista explicou que localizar os cadáveres tem sido uma tarefa "complexa e difícil" em um território devastado, reduzido a ruínas.