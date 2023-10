Israel diz ter encontrado 1.500 corpos de integrantes do Hamas | A TARDE

As autoridades de Israel informaram terem encontrado cerca de 1.500 corpos de integrantes do grupo Hamas, nesta terça-feira, 10. Ainda segundo o porta-voz das forças militares, o país retomou o controle da Faixa de Gaza.

Homens armados do Hamas invadiram Israel no sábado, 7, quando o grupo terrorista lançou um ataque contra diversas cidades de Israel. O conflito entre Israel e o Hamas já dura quatro dias. Nesta terça-feira, Israel anunciou um ataque em larga escala contra o grupo terrorista, com mais de 200 alvos sendo bombardeados na Faixa de Gaza.

"Estamos em guerra e vamos ganhar", disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, logo após o ataque.