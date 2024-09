Israel faz grande ataque ao Hezbollah no Líbano e declara emergência

Ao menos três pessoas foram mortas nos ataques israelenses no Líbano neste domingo, e não houve relatos de vítimas em Israel - Foto: Jalaa MAREY / AFP

Israel iniciou uma nova onda de ataques aéreos no sul do Líbano na madrugada deste domingo, 25. Conforme detalhou autoridades do Estado judeu, a ação ocorreu como forma de prevenção, após a identificação de planos do Hezbollah para realizar “grandes ataques” no centro e no sul do território israelense.

No entanto, o grupo xiita libanês alegou ter lançado centenas de foguetes e drones contra Israel em retaliação pelo assassinato de um de seus principais comandantes em Beirute no mês passado.



Na ocasião, o comandante que orquestrou um ataque às Colinas do Golã que matou 12 pessoas em julho, Fuad Shukr, morreu horas antes de outro bombardeio matar o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. O movimento acabou provocando temores de que a guerra na Faixa de Gaza pudesse se transformar em um conflito regional maior, e desde então respostas de ambos os lados eram esperadas.



Ao menos três pessoas foram mortas nos ataques israelenses no Líbano neste domingo, e não houve relatos de vítimas em Israel.



Em resposta à situação, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, declarou estado de emergência no país a partir das 6h locais (0h em Brasília) por 48 horas. Logo depois, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu realizou uma reunião com seu gabinete de segurança e prometeu fazer “tudo o que for necessário” para proteger os habitantes do norte de Israel. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse acompanhar “de perto” os acontecimentos. Um porta-voz do Pentágono afirmou que Washington está “disposto a apoiar” a defesa israelense.

“Estamos determinados a fazer tudo para defender nosso país, para devolver os residentes do norte com segurança às suas casas e continuar mantendo a regra simples: quem nos prejudicar, será prejudicado”, disse Netanyahu na reunião do gabinete, acrescentando que o Exército de Israel “frustrou o plano de ataque” do Hezbollah ao eliminar “milhares de foguetes que estavam apontados para o norte”, mas advertindo também que este “não será o fim da história”.