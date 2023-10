Itamaraty confirma morte de brasileiro que estava em rave, em Israel | A TARDE

O Itamaraty confirmou a morte do brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, que estava desaparecido desde o ataque do grupo terrorista Hamas à Israel. Em nota divulgada na manhã desta terça-feira, 10, o governo federal lamentou a morte e afirmou que repudia os atos de violência.

"O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis.", diz a publicação.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, escreveu em uma rede social que recebeu com tristeza a informação e que condena "todos os atos de terrorismo". O vice-governador, Gabriel Souza, também se manifestou. "Que a paz seja restaurada e as vidas - de ambos os lados - preservadas na região", postou.



Ranani morava há sete anos no país e tinha cidadania israelense. Ele nasceu em Porto Alegre e tinha 24 anos. Ranani prestou serviço militar em Israel. Ele vivia em Tel Aviv com amigos e trabalha como entregador.