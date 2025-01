Já é 2025 na Nova Zelândia e Austrália: veja o Ano Novo pelo mundo

Nova Zelândia e Austrália já estão em 1º de janeiro - Foto: Reprodução | X

Enquanto algumas cidades esperam ansiosas pela meia-noite, outras já estão vivendo 2025 por causa dos diferentes fusos de cada país. É o caso de países do sul do Oceano Pacífico, como Austrália e Nova Zelândia que já realizaram a queima de fogos enquanto em outros países como no Brasil, as pessoas ainda estão se organizando em casa, com familiares ou em pontos turísticos.

Por exemplo, os corredores da São Silvestre, em São Paulo, davam a largada para a disputa, por volta das 8h de Brasília, mesmo horário em que a cidade de Auckland, em Nova Zelândia, já celebrava a virada do ano com fogos de artifício.

Na capital australiana, Sydney, os moradores puderam brindar o novo ano duas horas após os neozelandeses (10h no horário de Brasília). Mais de 1 milhão de pessoas estiveram no porto de Sydney para a tradicional queima de fogos.

Além deles, as ilhas mais ao leste do Pacífico, como Tuvalu, Polinésia Francesa e Fiji também já estão nas primeiras horas de 2025. Assim como a ilha de Kiritimati, em Kiribati, no Oceano Pacífico Central que foi a primeira a celebrar a chegada do Ano Novo às 7h no horário de Brasília.

Na Europa, capitais como Paris, Roma e Madrid entram no novo ano às 20h, quatro horas antes do Brasil. Já o tradicional show de luzes em Nova York, nos Estados Unidos, ocorre às 2h da manhã do dia 1º, duas horas após a virada no Brasil.

O último local a receber 2025 será o extremo oeste do Oceano Pacífico, com as Ilhas Baker e Howland.