Japão divulga foto da Lua após pouso preciso de sonda | A TARDE

O Japão divulgou uma foto inédita do solo lunar capturada pela sonda "SLIM", nesta quinta-feira, 25, com um pouso preciso a cerca de 100 metros do alvo. Na sexta, 19, quando o módulo pousou, o país se tornou o quinto a colocar uma espaçonave na Lua.

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa) disse que recebeu todos os dados sobre o pouso do SLIM (Módulo de Pouso Inteligente para Investigar a Lua, na sigla em inglês) pouco menos de 3h antes da sonda perder energia.

"Provamos que você pode pousar onde quiser, em vez de onde é capaz", disse o gerente de projeto da sonda, Shinichiro Sakai, em uma entrevista coletiva. "Isso inspirará cada vez mais pessoas, desejavelmente missões japonesas, a tentar pousar em lugares inexplorados na Lua."

Um dos dois motores principais da sonda provavelmente parou na fase final do pouso, fazendo com que ela se desviasse 55 metros do local alvo para uma posição não intencional, disse Sakai. Ele afirmou que se não houvesse problemas no motor, ela poderia ter pousado a apenas 3 a 4 metros do alvo.

Os painéis solares do SLIM não conseguiram gerar eletricidade por causa do posicionamento para o oeste devido à queda. No entanto, uma mudança na direção da luz solar pode corrigir o problema.

"O Slim não foi projetado para sobreviver a uma noite lunar", disse Sakai. A falta de energia significou que a câmera espectral multibanda da sonda, encarregada de estudar a composição das rochas lunares, só pôde gerar imagens de baixa resolução, disse a Jaxa.