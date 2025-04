Japão prevê megaterremoto que pode matar 300 mil pessoas

Terremoto pode desalojar mais de 12 milhões de pessoas - Foto: YUICHI YAMAZAKI AFP

Um terremoto de magnitude 9 na Fossa de Nankai, no Japão, poderia causar até 300 mil mortes, desalojar mais de 12 milhões de pessoas e gerar perdas econômicas de até US$ 1,8 trilhão, cerca de 50% do PIB do país. Os dados foram projetados em um relatório do governo japonês, divulgado nesta segunda-feira, 31.

O relatório atualiza as projeções de um possível "grande terremoto", com o cenário mais pessimista considerando um tremor durante uma noite de inverno, quando a população estaria em casa ou em trânsito, aumentando o risco de vítimas e caos logístico.

Segundo o estudo, a província de Shizuoka, no centro industrial do Japão, seria a mais afetada, com mais de 100 mil mortes, e outras áreas como Tóquio e Osaka também sofreriam grandes impactos.

Embora o número estimado de mortes tenha diminuído em relação ao relatório anterior, as perdas econômicas aumentaram devido à inflação e a uma análise mais detalhada dos efeitos de tsunamis e inundações.

Especialistas estimam uma probabilidade de 80% de um terremoto de magnitude entre 8 e 9 na Fossa de Nankai nos próximos 30 anos.