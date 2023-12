Javier Milei toma posse na Argentina neste domingo | A TARDE

O ultraliberal Javier Milei, vitorioso nas eleições presidenciais na Argentina, toma posse neste domingo, 10, na Casa Rosada. Com 55% dos votos contra o adversário e atual ministro da Economia Sérgio Massa, Milei tem o maior apoio eleitoral dos últimos 40 anos de democracia na Argentina.

Javier será o 52º presidente do país e vai enfrentar a maior inflação em mais de 30 anos. Na campanha, Milei mostrou propostas radicais para atacar os problemas, como promover a dolarização da economia Argentina e acabar com o Banco Central do país.

O presidente Lula (PT) foi um dos convidados para a posse, mas não comparecerá por conta de agenda. No seu lugar, o líder brasileiro enviará o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Outros presidentes confirmaram presença, como os do Paraguai, Uruguai e Equador. Da Europa, o primeiro-ministro da Hungria e o presidente da Armênia.

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky também estará na posse.

Entre as ausências, estão os presidentes norte-americano, Joe Biden, da Venezuela, Nicolás Maduro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel e da Nicarágua, Daniel Ortega.

O ex-presidente Jair Bolsonaro também marcará presença, junto a sua comitiva com deputados e representantes.