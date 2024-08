Joe Biden desiste de reeleição nos Estados Unidos

Presidente desistiu - Foto: Mandel Ngan | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não é mais candidato à reeleição. O comunicado de desistência foi feito na tarde deste domingo, 21.

Biden estava sofrendo pressão de setores do Partido Democrata para recuar da sua candidatura. Nas últimas semanas, pontos como a idade (Biden tem 81 anos) e as condições psicológicas do presidente foram colocadas em xeque por aliados e por seu adversário, o ex-presidente Donald Trump.

Em debate recente, no começo de julho, Biden apresentou lapsos de memória e dificuldades na fala.

A expectativa é que sua vice, Kamala Harris, assuma o posto de candidata. Veja o comunicado completo:

Hoje, a América tem a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos em reconstruir nossa nação, na redução dos custos de medicamentos prescritos para idosos e na expansão cuidados de saúde acessíveis a um número recorde de americanos. Fornecemos cuidados extremamente necessários a um milhão de veteranos expostos a substâncias tóxicas. Aprovamos a primeira lei de segurança de armas em 30 anos. Nomeamos a primeira mulher afro-americana para a Suprema Corte. E passamos mais legislação climática significativa na história do mundo. A América nunca esteve melhor posicionada para liderar do que estamos hoje.

Sei que nada disso poderia ter sido feito sem vocês, povo americano. Juntos, nós superamos uma pandemia que ocorre uma vez a cada século e a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Protegemos e preservamos a nossa democracia. E nós revitalizamos e fortalecemos nossas alianças em todo o mundo.

Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção de buscar a reeleição, acredito que é do interesse do meu partido e do país para renunciar e concentrar-me exclusivamente no cumprimento dos meus deveres como Presidente durante o resto do meu prazo.

Falarei à Nação ainda esta semana com mais detalhes sobre minha decisão.

Por enquanto, deixe-me expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tanto para me ver reeleito. Quero agradecer à vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária em todos Este trabalho. E deixe-me expressar meu sincero apreço ao povo americano pela fé e confiança que você depositou em mim.

Acredito hoje no que sempre acreditei: que não há nada que a América não possa fazer quando o fazemos junto. Só temos que lembrar que somos os Estados Unidos da América.