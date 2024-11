Jornal The Guardian anuncia que não vai publicar mais no X - Foto: Reprodução

O jornal britânico The Guardian anunciou nesta quarta-feira, 13, que não vai mais publicar conteúdos em nenhuma de suas contas oficiais no X (antigo Twitter). Em comunicado aos seus leitores, o veículo disse que a plataforma oferece um "conteúdo frequentemente perturbador".

O veículo classificou as vantagens de usar a rede social do bilionário Elon Musk como inferiores aos "aspectos negativos". Entre os fatores que pesaram na decisão, o The Guardian destacou os discursos de ódio permitidos na plataforma, as teorias da conspiração de extrema direita e o racismo.

Segundo o comunicado, as eleições presidenciais nos Estados Unidos — que acabaram com a vitória do republicano Donald Trump contra a republicana Kamala Harris — apenas reforçou uma ideia que já era "considerado há um tempo".

"A campanha eleitoral presidencial dos EUA serviu apenas para sublinhar o que consideramos há muito tempo: que X é uma plataforma de mídia tóxica e que seu proprietário, Elon Musk, tem sido capaz de usar sua influência para moldar o discurso político", disse o jornal.

Os profissionais do jornal poderão continuar usando o X, de acordo com a publicação, que também informa que, eventualmente, poderá usar conteúdos originários da plataforma em suas reportagens. O The Guardian tem mais de 80 contas oficiais no X, com cerca de 27 milhões de seguidores, e já começou a apagar essas páginas.