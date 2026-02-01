Menu
MUNDO
DEU RUIM

Jovem é atacada por leopardo-das-neves após tirar selfie com animal

A jovem foi resgatada por pessoas que passagem pelo local após o ocorrido

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/02/2026 - 12:03 h

O animal costuma viver em regiões montanhosas
O animal costuma viver em regiões montanhosas

Uma turista viveu um momento de tensão após tirar uma selfie com um leopardo-das-neves,no Geoparque Global da Unesco de Keketuohai, no condado de Funyun, na China. A jovem foi atacada pelo animal pouco tempo depois do registro e foi socorrida por pessoas que passavam pelo local.

Selfie feita pela jovam antes do ataque
Selfie feita pela jovam antes do ataque | Foto: Reprodução | X

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, a mulher foi levada às pressas para um hospital da região e seu estado de saúde é estável, realizando os devidos atendimentos médicos.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais nesta semana, é possível notar a moça deitada no chão ao lado do leopardo após o ataque. No registro ela aparece com o rosto coberto de sangue enquanto é vigiada pelo animal.

Vale lembrar que o leopardo-da-neve é uma espécie rara que vive em regiões montanhosas da Ásia Central. Atualmente, o felino está ameaçado de extinção e costuma viver solitário.

x