Jovem é atacada por leopardo-das-neves após tirar selfie com animal

O animal costuma viver em regiões montanhosas - Foto: Ilustratativa | Freepik

Uma turista viveu um momento de tensão após tirar uma selfie com um leopardo-das-neves,no Geoparque Global da Unesco de Keketuohai, no condado de Funyun, na China. A jovem foi atacada pelo animal pouco tempo depois do registro e foi socorrida por pessoas que passavam pelo local.

Selfie feita pela jovam antes do ataque | Foto: Reprodução | X

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, a mulher foi levada às pressas para um hospital da região e seu estado de saúde é estável, realizando os devidos atendimentos médicos.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais nesta semana, é possível notar a moça deitada no chão ao lado do leopardo após o ataque. No registro ela aparece com o rosto coberto de sangue enquanto é vigiada pelo animal.

🐆 A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown

Vale lembrar que o leopardo-da-neve é uma espécie rara que vive em regiões montanhosas da Ásia Central. Atualmente, o felino está ameaçado de extinção e costuma viver solitário.