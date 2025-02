Juristas baianos participam de conjunto de eventos na Europa

Evento vai promover intercâmbio de renomados juristas de diversas carreiras - Foto: AFP

Vai ser realizada, no próximo mês de maio, a “Jornada Europeia 2025”, que consiste em uma série de eventos.

Durante a jornada, vão ser discutidos temáticas importantes da agenda jurídica, o que vai promover o intercâmbio de renomados juristas de diversas carreiras a exemplo da magistratura, Ministério Público, defensores, procuradorias, advocacias oública e privada, professores e pesquisadores do Brasil, Itália, Espanha e Portugal.



O evento é organizado pelo Instituto Internacional para Desenvolvimento Cientifico, Inovação e Sustentabilidade (ICIS), em parceria com o​ Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IBRADES), Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), Escola de Magistrados da Bahia (EMAB), Associação do Ministério Público da Bahia (AMPEB), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), sob a coordenação científica do professor titular da UNEB e promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia, Clodoaldo Silva da Anunciação.

Na Sapienza Universitá de Roma, durante o 1° Colloquio Italo-Brasiliano di Diritto Internazionale vão ser debatidos temas de Direito Internacional e Direitos Humanos. Na Universidade do Vigo (UVIGO) vai ser realizado o IV Foro Jurídico Ibero Brasileño que vai discutir a "conformação do espaço digital ao direito". Já na Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) vai ser realizado o I Congresso Jurídico Luso Brasileiro com o tema Direito, Justiça e Desafios Contemporâneos.

A jornada vai contar com conferências, grupos de trabalho, oficinas e debates, o que vai permitir a troca de conhecimentos, integração entre as instituições envolvidas e produção de conhecimentos que vão ser publicados em livros e revistas especializadas.

O advogado Georges Humbert, presidente do IBRADES, um dos conferencistas confirmados, considera fundamental, eventos científicos como este.

"Cursei pós-doutorado e palestrei na quase milenar Universidade de Coimbra, em Portugal, já palestrei na Universidade de Alicante, na Espanha, uma das mais respeitadas da Espanha, curso de extensão em Cambridge, além de ter recebido, na Bahia, professores de Yale, nos Eua, da Itália, Portugal, Colombia, Chile, Argentina e outros países. Estou certo de que essas vivências colaboram, definitivamente, para a formação dos juristas, mas, sobretudo, para deixar um legado coletivo, de interesse público, para cada instituição, comunidade, cidades, estados e países participantes", disse.