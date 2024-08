06/08/2024 às 10:21 • Atualizada em 06/08/2024 às 10:40 - há XX semanas | Autor: AFP e Redação EUA Kamala Harris escolhe governador de Minnesota como vice Atual vice presidente dos EUA foi confirmada como candidata democrata nas eleições

(COMBO) This combination of pictures created on August 2, 2024, shows US Vice President Kamala Harris in Washington, DC on July 22, 2024, and Governor of Minnesota Tim Walz in Washington, DC, July 3, 2024. Harris named Walz as her running mate on August 6, 2024, US media reported, as the vice president prepares to take on Republican Donald Trump in November's US election. (Photo by Jim WATSON and Chris Kleponis / AFP) - Foto: Jim WATSON, Chris Kleponis | AFP

Kamala Harris nomeou o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa nesta terça-feira, 6, informou a imprensa americana, enquanto a atual vice-presidente e candidata democrata se prepara para enfrentar o republicano Donald Trump nas eleições de novembro. Walz traz uma perspectiva rural do Meio-Oeste para a campanha da democrata, ao mesmo tempo que marca objetivos da política liberal, como a legalização da cannabis e o aumento das garantias aos trabalhadores. O govenador já participará de um comício eleitoral com a democrata na Filadélfia durante esta terça. A formalização da chapa Harris-Walz deve acontecer até esta quarta, 7, antes da convenção do partido. Kamala Harris teve indicação aprovada pelo partido democrata na sexta-feira, 2, para disputar as eleições presidenciais de 5 de novembro contra Donald Trump.

Compartilhe essa notícia com seus amigos