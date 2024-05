Kanye West diz que faria ménage com Michelle Obama | A TARDE

Kanye West diz que faria ménage com Michelle Obama | Foto: Reprodução/YouTube

Kanye West entrou em mais uma polêmica após uma fala durante uma participação no podcast The Download With Justin Laboy, apresentado por Justin Laboy. Na conversa, ele disse que faria um ménage à trois (sexo a três) com a ex-primeira dama dos Estados Unidos Michelle Obama.

“Tenho que f*der a esposa do presidente!”, disse o cantor.

Ele fez referência a Barack Obama ao ser questionado sobre quem escolheria para o sexo a três com a esposa, Bianca Censori.