Lama deixa 70 mil "presos" em festival nos EUA; morte é investigada

Milhares de pessoas ficaram bloqueadas neste domingo no deserto de Nevada, oeste dos Estados Unidos, depois que fortes chuvas transformaram o festival Burning Man em um campo de barro no sábado, 2. A estimativa é que 70 mil estão "presos" na lama.

Os organizadores foram obrigados a fechar as portas da Black Rock City, nome do local, e os participantes do festival não puderam entrar nem sair, caso já estivessem na área.

Porém alguns desesperados caminharam durante horas para chegar à estrada mais próxima e pedir uma carona.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostraram o comediante Chris Rock na traseira de uma caminhonete.

Em consequência das fortes chuvas de sábado à noite, a "praia", a enorme região ao ar livre onde o evento ocorre, ficou intransitável. Os organizadores pediram aos participantes para "conservar água, alimentos e combustível e buscar um abrigo aquecido e seguro".

Reprodução / Redes Sociais

"Aconteceu uma morte durante o episódio de fortes chuvas", informou o gabinete do xerife local em um comunicado, sem revelar mais informações à imprensa.



Todos os espetáculos previstos foram suspensos, incluindo a queima da gigantesca fogueira de madeira instalada no centro da "praia", que marca o encerramento do festival e que é responsável pelo nome do evento.

O sargento do condado de Pershing, Nathan Carmichael, disse à CNN que as condições são difíceis.

A lama "parece grudar nas pessoas, grudar nos pneus (e) torna muito, muito difícil a movimentação dos veículos", disse ele, observando que a maioria dos trailers está encalhada.

No ano passado, o festival enfrentou uma intensa onda de calor e fortes ventos, que já dificultaram a experiência dos "burners", apelido dos participantes do evento.

Criado em 1986, em San Francisco, o Burning Man pretende ser um acontecimento sem definição determinada, no meio do caminho entre a celebração da contracultura e um retiro espiritual.

Inicialmente organizado em uma praia de San Francisco, converteu-se em um festival estruturado, com um orçamento anual de quase 45 milhões de dólares (números de 2018) e mais de 75.000 participantes na última edição, número abaixo da anterior de 2019.

É celebrado desde os anos 90 no deserto de Black Rock, uma região protegida do noroeste de Nevada que os organizadores se comprometeram a preservar.