Laudo desvenda mistério das múmias de ETs encontradas no Peru; entenda | A TARDE

Uma recente investigação forense no Peru revelou que as enigmáticas "múmias extraterrestres" que surgiram de forma misteriosa no aeroporto de Lima, em outubro, são, na verdade, bonecos confeccionados com ossos de animais.

O arqueólogo Flavio Estrada, do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Peru, declarou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 12, que a conclusão é simples: trata-se de uma fraude, não sendo seres extraterrestres ou uma nova espécie.

As estatuetas, com aproximadamente 60 centímetros, foram encontradas em uma caixa de papelão no correio do aeroporto, sendo habilmente elaboradas para se assemelharem a corpos mumificados, vestidos com trajes andinos tradicionais. Na época, especulações sobre uma possível origem alienígena foram levantadas pela mídia.

Flavio Estrada enfatizou que "é uma história totalmente inventada", desmistificando as alegações extravagantes. No ano passado, dois corpos mumificados com cabeças alongadas e mãos tridáctilas foram apresentados no Congresso mexicano, alegando terem cerca de 1.000 anos e terem sido recuperados no Peru em 2017.

O jornalista e entusiasta de OVNIs, Jaime Maussan, sustentou essas alegações, mas a maioria dos especialistas, incluindo a Reuters, classificaram o incidente como fraude.

Na coletiva de imprensa em Lima, os especialistas não confirmaram se as bonecas encontradas no aeroporto estavam relacionadas aos corpos apresentados no México. No entanto, destacaram que os restos mortais no México também não têm origem extraterrestre.