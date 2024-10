Líder do Hezbollah está vivo após ataques israelenses, diz jornal

Forças de Defesa de Israel (FDI) realizaram um ataque ao Comando Central do Hezbollah - Foto: Reprodução | Telegram

O secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, está vivo após o ataque das Forças de Defesa de Israel (FDI). A ação, que mirava o Comando Central do Hezbollah, no bairro de Dahiyeh, no sul de Beirute, aconteceu nesta sexta-feira, 27.

Veja também:

>>>Israel rejeita trégua com Hezbollah e promete lutar 'até a vitória'

>>>Na ONU, comunidade internacional tenta evitar guerra na Líbano

A informação foi confirmada à CNN. O exército afirmou que os ataques tinham como alvo o comando central do grupo apoiado pelo Irã.

Uma autoridade israelense ainda afirmou à CNN que o alvo era Nasrallah, principal líder do Hezbollah. Além disso, de acordo com o jornal, quando questionado se Nasrallah estava vivo ou morto, um responsável de segurança do Líbano disse que esperava.

Entenda conflito entre Israel e Hezbollah

A troca de ataques entre Israel e Hezbollah tem levantado preocupações da comunidade internacional sobre o risco de uma guerra total no Oriente Médio. O anúncio de uma guerra total significa uma expansão de conflitos, que não se limitariam ao território entre Israel e Líbano, tornando-se um conflito generalizado. Aliados se uniriam, além da mobilização de recursos militares e civis.

>>>Adolescente brasileiro morre no Líbano após bombardeio israelense

>>>Trump diz que há 'grandes ameaças' contra sua vida procedentes do Irã

O Hezbollah é um grupo extremista com influência política no Líbano, que surgiu na década de 1980, quando Israel invadiu o país.

Israel e Hezbollah têm um histórico de desavenças e ataques, o que piorou após o grupo terrorista invadir o território israelense em outubro de 2023, iniciando a guerra na Faixa de Gaza.

Aliado ao Hezbollah, o Hamas lançou ataques contra Israel em uma demonstração de apoio ao grupo terrorista. Depois disso, os militares israelenses passaram a bombardear estruturas do Hezbollah no Líbano.

A guerra central se tornou tema central da Assembleia Geral da ONU.