Líder norte-coreano diz que agora é hora de se preparar para a guerra | A TARDE

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, declarou que situações geopolíticas instáveis que cercam seu país significam que agora é a hora de estar mais preparado do que nunca para a guerra. A declaração ocorreu enquanto inspecionava a principal universidade militar do país, disse à agência de notícias KCNA nesta quinta-feira (11), no horário local. As informações são da Reuters.

Em visita à Universidade Militar e Política Kim Jong Il, batizada em homenagem a seu pai, que morreu em 2011, e que, segundo a KCNA, é a “mais alta casa de educação militar” do país, Kim deu orientação de campo no local.

Nos últimos anos, a Coreia do Norte intensificou o desenvolvimento de armas e criou laços militares e políticos mais próximos com a Rússia, supostamente auxiliando Moscou em sua guerra contra a Ucrânia, em troca de ajuda em projetos militares estratégicos.

De acordo com a KCNA, Kim afirmou a funcionários e alunos da universidade que se o inimigo optar por confronto militar com a Coreia do Norte, “a República Popular Democrática da Coreia – nome oficial da Coreia do Norte – dará um golpe mortal no inimigo sem hesitação ao mobilizar todos os meios em seu poder”.

“Delineando a complicada situação internacional… e a situação política e militar incerta e instável em torno da Coreia do Norte, ele afirmou que agora é a hora de estar mais minuciosamente preparado para guerra do que nunca”, publicou a KCNA.

A Coreia do Norte acusou os Estados Unidos e a Coreia do Sul de provocarem tensões militares ao conduzirem o que chamou de “manobras de guerra”, com os aliados realizando exercícios militares com intensidade e escala maiores nos últimos meses.