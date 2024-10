Lisa Marie Presley manteve cadáver do filho em casa por meses

Lisa e Benjamin - Foto: Reprodução

Morta em 2023, a filha única de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, revelou em um trecho de seu livro de memórias, From Here to the Great Unknown, que o impacto da morte do filho, Benjamin Keough, foi tão devastador que a fez manter o cadáver dele em casa por dois meses.

Na obra, Lisa conta que lutou para permanecer viva por seus filhos, incluindo suas filhas gêmeas Harper e Finley Lockwood, de 16 anos, e isso fez com que ela não conseguisse se despedir de Benjamin imediatamente.

Enquanto a filha única de Elvis lutava com a decisão de enterrar Benjamin no Havaí ou em Graceland, onde o pai está enterrado, ela o manteve em um quarto separado de sua casa.

"Minha casa tem um quarto separado e eu mantive Ben lá por dois meses. Não há lei no estado da Califórnia que obrigue você a enterrar alguém imediatamente", escreveu Lisa Marie.

O local foi mantido a uma temperatura de 12 graus para preservar o corpo. Lisa revela que se acostumou com a presença do corpo do filho. "Acho que assustaria qualquer outra pessoa ter o filho lá daquele jeito. Mas eu não", contou.

Além disso, ela e a filha mais velha decidiram homenagear Benjamin fazendo tatuagens que combinassem com as dele — ele tinha o nome da irmã inscrito na clavícula e o da mãe na mão. Riley tatuou o nome do irmão na clavícula e Lisa Marie em sua mão. Quando o tatuador perguntou se eles tinham alguma foto das tatuagens de Benjamin para que ele pudesse combinar a fonte e o posicionamento, Lisa Marie o surpreendeu e respondeu: "Não, mas posso mostrar a você".

Benjamin cometeu suicídio em 2020. Ele foi sepultado em Graceland, nos Estados Unidos, ao lado de Elvis, e Lisa Marie também foi enterrada lá mais tarde.