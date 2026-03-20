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MUDANÇAS

Luz solar pode virar combustível: estudo avança com nova tecnologia

Pesquisa busca otimizar a transformação de energia química

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/03/2026 - 15:49 h

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Energia solar
Energia solar -

Existe a possibilidade de a energia solar se transformar em energia química? De acordo com um estudo do Centro de Compreensão de Sistemas Avançados (CASUS), publicado no Journal of the American Chemical Society no dia 7 de janeiro, isso é possível por meio de um processo chamado fotocatálise.

Esse processo ocorre quando a luz solar incide sobre um material fotocatalisador, excitando seus elétrons e favorecendo reações químicas capazes de produzir combustíveis ou outras substâncias industriais.

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Como funciona a fotocatálise?

A fotocatálise começa quando uma partícula de luz (fóton) atinge o material. Essa energia faz com que um elétron seja excitado e salte para um nível mais alto, deixando uma lacuna positiva.

No entanto, para que a reação aconteça de forma eficiente, é necessário que o elétron e a lacuna permaneçam separados por tempo suficiente.

Segundo o estudo, essa separação ocorre de forma muito rápida, fazendo com que o elétron retorne à posição inicial. Assim, a energia é dissipada apenas na forma de luz ou calor, sem gerar reação química.

Pode se transformar em combustível?

O estudo aponta que a fotocatálise pode ser utilizada para produzir energia limpa e substâncias químicas úteis a partir da luz solar, com potencial para contribuir no combate às mudanças climáticas.

Atualmente, os pesquisadores conseguiram desenvolver materiais capazes de produzir peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada.

Para o futuro, o objetivo é avançar na tecnologia para transformar dióxido de carbono (CO₂) em combustível, ampliando o uso sustentável da energia solar.

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estudo científico mundo

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