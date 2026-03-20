Lula viaja à Colômbia para cúpula da Celac esvaziada

Siga o A TARDE no Google

Lula e Gustavo Petro, presidente da Colômbia - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca na noite desta sexta-feira, 20, para Bogotá, capital da Colômbia, onde participará da 10ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) no sábado, 21, em um cenário de baixa presença de líderes na reunião.

Segundo o governo colombiano, apenas quatro líderes confirmaram participação até o momento: Lula, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o uruguaio Yamandú Orsi e o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, cerca de 20 chanceleres também devem comparecer ao encontro.

Criada em 2010, no México, a Celac reúne 33 países da América Latina e do Caribe e tem como objetivo promover integração política, econômica e social entre os membros.

Agenda da comitiva brasileira

Além da cúpula de líderes, Lula participará do Fórum de Alto Nível Celac-África, voltado à cooperação entre países latino-americanos, caribenhos e africanos. O presidente também deve discursar na reunião principal da Celac, prevista para o sábado.

Na comitiva brasileira, o chanceler Mauro Vieira participou nesta sexta-feira de um almoço com ministros das Relações Exteriores e de reuniões bilaterais com representantes de outros países.

Segundo o Itamaraty, a expectativa é de que o conflito no Oriente Médio, envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã, não seja tema central das discussões.