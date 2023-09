Maduro afirma que Venezuela pode enviar astronautas à Lua

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou um acordo de cooperação científica com o mandatário chinês, Xi Jinping, nesta quinta-feira, 14. Ele afirmou que o país poderá enviar em breve os seus primeiros astronautas para a Lua. A declaração aconteceu no encerramento de sua visita ao país asiático.

"Sucesso total na jornada de trabalho. Três horas e meia trabalhando com o presidente Xi Jinping. O que vamos fazer é ir para a Lua", disse Maduro em vídeo divulgado nas redes sociais. "Nós declaramos a associação (como) uma associação estratégica a qualquer prova e para todos os momentos, o máximo possível. O que vamos fazer é ir para a Lua, em uma etapa esplendorosa para China e Venezuela", completou o presidente venezuelano.

Maduro afirmou também que os dois países estabeleceram um acordo para que os venezuelanos recebessem treinamentos como astronautas na China. "A subcomissão de cooperação científica, tecnológica, industrial e aeroespacial terá como símbolo, mais cedo ou mais tarde, a chegada do primeiro homem venezuelano, da primeira mulher venezuelana à Lua em uma nave espacial chinesa", declarou.

A China planeja enviar uma missão tripulada para a Lua em 2030, com o objetivo de estabelecer uma base no local. Com a segunda maior economia do mundo, o país asiático quer alcançar Estados Unidos e Rússia.

"Muito em breve veremos os jovens venezuelanos se preparando como astronautas aqui, nas escolas chinesas", pontuou Maduro.