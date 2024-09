Maduro anuncia adiantamento do Natal na Venezuela

Presidente venezuelano adianta comemoração do Natal no país - Foto: Federico Parra | AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou, nesta segunda-feira, 2, o adiantamento das comemorações de Natal no país. A medida acontece em meio ao cenário de crise interna e contestação da sua reeleição no pleito realizado em julho.

A data escolhida foi o dia 1º de outubro. Ao anunciar, durante apresentação do seu programa de auditório semanal, o líder venezuelano, considerado ditador por países que não reconhecem a legitimidade do seu novo mandato, disse que a decisão é uma "homenagem" ao povo do país.

"Está chegando em setembro e se diz: 'Setembro já cheira a Natal'", disparou Nicolás Maduro, que completou.

"E por isso, este ano, em homenagem a vocês, em agradecimento a vocês, vou decretar o adiantamento do Natal para 1º de outubro. Começa o Natal em 1º de outubro para todos e todas. Chegou o Natal com paz, felicidade e segurança", afirmou o presidente venezuelano.

Nicolás Maduro tem tido sua vitória nas urnas questionada por diversos países. O Brasil, parceiro histórico dos venezuelanos, também se posicionou com ressalvas, e afirmou, logo após o processo eleitoral, que só reconhecerá os números com a divulgação das atas.

Também na segunda, o Ministério Público da Venezuela pediu a prisão de Edmundo González, líder da oposição e candidato derrotado no pleito presidencial.