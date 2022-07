Magnata ucraniano, Oleksiy Vadatursky, é morto em ataque russo

Oleksiy Vadatursky, empresário de cereais e um dos homens mais ricos da Ucrânia, morreu no sábado, 30, após um míssil russo atingir a casa dele na cidade de Mykolaiv, no sul do país. A esposa do magnata, Raisa Vadatursky, também morreu. As informações são da BBC.

O assessor do chefe do gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, disse que a Rússia deliberadamente visou ao empresário no ataque e que um dos mísseis atingiu o quarto de Vadatursky.

De acordo com as autoridades ucranianas, os ataques à região também danificaram um hotel, duas escolas, um complexo esportivo e um posto de combustível na cidade. Ao todo, 12 mísseis foram disparados contra a cidade de Mykolaiv.

O comandante militar ucraniano da região, Vitaliy Kim, lamentou a morte e disse que a “contribuição de Vadatursky para o desenvolvimento da indústria agrícola e de construção naval é inestimável”.

O prefeito de Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, afirmou que este foi provavelmente o mais pesado bombardeio russo na cidade até agora. Disse que “explosões poderosas” foram ouvidas duas vezes durante a madrugada.

Nascido na região de Odessa, Vadatursky cresceu em uma fazenda coletiva do período soviético e, ainda antes do fim da União Soviética, especializou-se na distribuição de cereais. Em 1991, fundou a Nibulon, que se tornou uma das 10 principais empresas do setor agrícola da Ucrânia.

O oligarca foi condecorado como “Herói da Ucrânia” em 2007 por suas contribuições para o desenvolvimento da agricultura no país.