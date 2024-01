Maine barra participação de Trump das primárias em 2024 | A TARDE

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi barrado de participar das primárias republicanas do estado de Maine nesta quinta-feira, 28, sob a justificativa de que ele teria cometido insurreição ou rebelião. Este é o segundo estado a excluir Trump da corrida, a Suprema Corte do Colorado usou os mesmos argumentos para retirar a participação do empresário das primárias.

A decisão em Maine, no entanto, não foi determinada por juízes, mas sim pela secretária do estado, Shenna Bellows, escolhida pelo Legislativo local.

"Eu tenho consciência que nenhum secretário de estado jamais impediu um candidato à presidência de acesso à cédula com base na Seção 3 da 14ª Emenda. Eu também tenho consciência, entretanto, que nenhum candidato presidencial jamais se envolveu em insurreição", escreveu Bellows.

A campanha de Trump, contudo, poderá recorrer da decisão à Suprema Corte do Maine. O porta-voz do ex-presidente, Steven Cheung, já confirmou que vai fazer. Se a decisão for mantida pelos juízes, o empresário pode recorrer à Suprema Corte dos EUA, a instância máxima da Justiça do país.

O caso acontece após a Suprema Corte do Colorado desqualificar o ex-presidente dos EUA, no último dia 19 de dezembro, por conta de seu papel no ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 por seus apoiadores.