Maior contrabandista de armas da América Latina é preso na Argentina | A TARDE

O contrabandista Diego Hernan Dirísio foi preso no começo da tarde desta sexta-feira, 2, em Buenos Aires, na Argentina. O criminoso é tido como maior traficante de armas da América Latina.

Segundo o G1. Dirísio foi preso junto com sua esposa, Julieta Nardi Aranda, que também era fugitiva da Justiça paraguaia. O casal estava foragido desde o fim de 2023.

O traficante comandava esquema de tráfico do Paraguai, mas é cidadão argentino. A prisão foi feita pela Interpol e comunicada ao superintendente da Polícia Federal (PF) na Bahia, delegado Flávio Albergaria. É dele a investigação que desvendou o esquema de tráfico internacional de armas que abastecia facções criminosas aqui no Brasil.

A Interpol vai enviar mais detalhes sobre a prisão à PF baiana e já está comunicando a Suprema Corte no Paraguai.

Segundo a direção de cooperação policial internacional, a prisão do casal "ocorreu como resultado de diligências investigativas intensas e do intercâmbio fluído de informações com a polícia brasileira e também argentina.

Dirísio é o principal alvo de uma operação contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas para os chefes das maiores facções do país — Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho —, movimentando R$ 1,2 bilhão.