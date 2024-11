Maior youtuber do mundo é processado por cinco mulheres

Youtuber é considerado o mais bem pago do mundo - Foto: Foto: Mr. Beast/Divulgação

O youtuber mais bem pago e com o maior número de seguidores do mundo, Jimmy Donaldson, conhecido como Mr. Beast, está sendo processado por um grupo de cinco mulheres ex-participantes do reality show "Beast Games", criado por ele e programado para estrear em dezembro na Amazon Prime Video. Com apenas 26 anos, Mr. Beast conta com mais de meio milhão de inscritos em seu canal no YouTube.

"Beast Games" foi anunciado como o maior reality show de competição de todos os tempos, com mais de mil participantes disputando um prêmio de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 28 milhões).

As ex-concorrentes alegam que o youtuber e a plataforma de streaming promovem uma "cultura de misoginia e sexismo" no programa. Segundo a ação judicial, obtida pela BBC britânica, as participantes relataram que estavam "mal alimentadas e exaustas", afirmando que as refeições eram fornecidas de forma "esporádica e insuficiente", comprometendo sua saúde e bem-estar.

Um trecho do documento judicial menciona que os réus "criaram, permitiram a existência e promoveram uma cultura, um padrão e uma prática de assédio sexual em um ambiente de trabalho hostil".

Em agosto, o jornal The New York Times conversou com mais de uma dúzia de participantes do programa, revelando que ocorreram "várias hospitalizações" durante as filmagens. Uma pessoa relatou ter passado mais de 20 horas sem se alimentar, enquanto outras disseram que não receberam seus medicamentos no horário adequado.