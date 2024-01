Mais de oito mil migrantes "marcham" para os EUA | A TARDE

Milhares de pessoas tentam entrar nos Estados Unidos todos o dia. Entretanto, nos últimos dias, uma extensa caravana de migrantes da América Central e do Sul partiu do México em direção à fronteira com o país. As autoridades calculam que mais de oito mil pessoas integram a "marcha".

A caravana da véspera de Natal partiu da cidade de Tapachula, no sul do México, perto da fronteira sul do país com a Guatemala. O movimento acontece dias antes da chegada do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, à Cidade do México — ele quer chegar a novos acordos para controlar a migração.

A Casa Branca disse, em um comunicado, que Blinken discutiria a "migração irregular sem precedentes" na região e identificaria formas de os dois países "enfrentarem os desafios de segurança fronteiriça".