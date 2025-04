Maníaco ataca crianças com faca em Nova York

As vítimas, todas de sexo feminino, eram sobrinhas do suspeito - Foto: Reprodução | NY Post

Ao menos quatro crianças foram atacadas com uma faca por um parente em surto na manhã de domingo, 6, no Brooklyn. A polícia foi acionada após uma das vítimas, de 11 anos de idade, se trancar no carro e ligar para 911. O suspeito foi baleado e está em estado crítico.

As vítimas, todas de sexo feminino, eram sobrinhas do suspeito, identificado como Lun Chang Chen, de 49 anos. Após ser acionada, a polícia chegou até a residência por volta das 10h15. De acordo com a comissária da NYPD, Jessica Tisch, os policiais ouviram gritos vindos de trás de uma porta à esquerda e imediatamente começaram a forçar a entrada no apartamento, arrombando a porta com chutes.

“Assim que entraram, encontraram um homem próximo à entrada segurando um grande cutelo coberto de sangue, e puderam ver sangue espalhado pelo chão da casa”, disse Tisch. “Os policiais ordenaram várias vezes que o homem largasse a arma. Ele se recusou e avançou em direção a eles”, completou.

“Dois policiais dispararam suas armas, com um total de sete tiros, atingindo o suspeito e encerrando a ameaça”, afirmou ela.

O suspeito também foi levado ao hospital e está em estado crítico, segundo a polícia.