Marido de Anahí participou de roubo em turnê do RBD, diz jornalista | A TARDE

O marido de Anahí, Manuel Velasco, participou de um roubo milionário aos cofres da ‘Soy Rebelde Tour’, a turnê de reencontro do RBD que rodou o mundo e atraiu milhares de fãs. A informação foi divulgada pelo jornalista Javier Ceriani, apresentador do programa ‘Chisme No Like’, no México.



Em dezembro, o empresário Guillermo Rosas foi desligado após ter sido acusado de roubo de parte do lucro da série de shows. Agora, o jornalista não apenas afirmou que Manuel agiu em complô com o ex-empresário, como também diss que Anahí sabia de todo o desvio.

Em um programa de TV, Javier Ceriani disse que a desconfiança de que havia um roubo acontecendo aos cofres começou ainda durante a turnê de 2023. Ele afirmou que dois dos integrantes do grupo se uniram para começar uma investigação sobre o faturamento dos shows e o movimento logo atraiu os demais integrantes do RBD.

Na época, foi exposto que Rosas teria desviado cerca de 250 mil dólares do lucro obtido com as NFTs da “Soy Rebelde Tour”, pacote VIP adquirido pelos fãs com benefícios a serem resgatados durante a série de shows.

Manuel Velasco é senador e, segundo a denúncia de Ceriani, parte da fortuna roubada nos shows do RBD está sendo usada para financiar a própria campanha dele, que é pré-candidato à presidência do México.

Christopher Uckermann, Maite Perroni e Christian Chávez já falaram publicamente sobre o desligamento de Rosas da equipe e a criação de uma nova empresa para cuidar dos projetos do grupo. Nenhum deles insinuou qualquer tipo de problema interno entre os integrantes.