Marrocos: número de mortos no terremoto sobe para 2.122

O número provisório de mortos no violento terremoto que atingiu Marrocos, na madrugada de sexta-feira para sábado, aumentou para 2.122 mortes, anunciou o Ministério do Interior neste domingo, 10.

De acordo com os dados, o terremoto também feriu 2.421 pessoas, informou o ministério em comunicado. O balanço anterior apontava 2.012 mortos e 2.059 feridos.

"As autoridades públicas continuam mobilizadas para acelerar as operações de resgate e evacuação dos feridos", acrescentou o Ministério do Interior.



O terremoto, na noite de sexta-feira, teve uma magnitude de 6,8 segundo os serviços geológicos americanos, e de 7 segundo o centro marroquino de pesquisa científica e técnica. Foi o mais poderoso desde que começaram os registros modernos neste reino do norte da África.

A província de Al Haouz, epicentro do terremoto, foi a mais atingida, seguida por Taroudant. Nestas duas áreas localizadas a sudoeste da cidade turística de Marrakech, o terremoto destruiu aldeias inteiras.

Neste domingo, muitos moradores foram aos hospitais da cidade para doar sangue às vítimas.