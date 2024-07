Médicos retiram 'feto parasita' de 18 cm de crânio de bebê de 1 ano

A menina não resistiu à cirurgia e faleceu 12 dias após o procedimento - Foto: Reprodução

Uma bebê chinesa foi diagnosticada com um problema raro: um feto dentro do crânio.

Conhecido como fetus in fetu ou feto parasita, a condição é uma malformação rara que normalmente ocorre no retroperitônio (região posterior do abdômen). Apesar de ser mais incomum, também pode acontecer em locais como crânio, sacro e boca.



No caso relatado na revista científica American Journal of Case Reports, o feto retirado da cabeça da bebê tinha 18 centímetros e já tinha desenvolvido braços, olhos e cabelo.

Ela foi internada no hospital por causa de sua incapacidade de ficar em pé e do aumento do perímetro da cabeça. A menina não resistiu à cirurgia e faleceu 12 dias após o procedimento.