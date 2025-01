Menino é resgatado após se perder em parque com 40 leões

Tinotenda Pundu foi encontrado após cinco dias perdido - Foto: Divulgação

Tinotenda Pundu tropeçou no “perigoso” parque de caça de Matusadona, que fica a 22,5 quilômetros de sua casa na cidade de Kariba, no norte do Zimbábue. Ele passou cinco dias dormindo em um “poleiro rochoso”, cercado por leões e elefantes, de acordo com a mídia local.

O parque de caça de Matusadona já abrigou a segunda maior proporção de leões na África e pelo menos 40 deles ainda vivem na natureza.

O jornal alegou que a criança usou seu conhecimento da vida selvagem e habilidades de sobrevivência para se manter viva até ser resgatada por guardas florestais locais.

Tinotenda cavou pequenos poços em leitos de rios secos com um pedaço de pau para ter acesso à água potável, uma habilidade ensinada em sua comunidade.

Depois que o garoto desapareceu, membros da comunidade local Nyaminyami iniciaram um grupo de busca, tocando tambores na esperança de que Tinotenda os ouvisse e encontrasse o caminho de volta para casa.

Tinotenda estava fraco e desidratado e recebeu soro após o resgate. Agora, está estável e passa bem.