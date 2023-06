Mesmo com filha trans, Musk critica ‘ideologia de gênero’

Nesta sexta-feira, 9, Elon Musk, o bilionário proprietário do Twitter, utilizou sua própria rede social para fazer críticas à "ideologia de gênero". Vale ressaltar que Musk tem uma filha trans e possui um histórico extenso de publicações transfóbicas em suas mídias sociais.

Na tweet, o empresário compartilhou uma tirinha, no qual uma gestante pergunta ao médico “É um menino ou uma menina?”. O profissional responde “Nós vamos deixar o professor do jardim de infância decidir.”

Musk é pai de Vivian Jenna Wilson, uma mulher trans de 18 anos, e a relação entre eles tem sido conflituosa. Vivian, nascida em 2004, é filha do primeiro casamento do magnata, dono do Twitter. Segundo o "Los Angeles Times", em documentos apresentados ao tribunal para a mudança de nome, logo após completar 18 anos, Jenna citou dois motivos para a alteração: "identidade de gênero" e o desejo de não ter nenhuma relação com seu pai biológico.



O bilionário acumula uma série de publicações em suas redes sociais nas quais critica pessoas transgênero. Em 2020, em sua conta pessoal do Twitter, ele afirmou que "Pronouns suck", que pode ser traduzido como "Os pronomes são péssimos".

Recentemente, Musk também defendeu a separação do movimento LGBTQ+ de outras minorias em uma publicação.