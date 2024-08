Meta libera Llama 3.1, o mais novo modelo de IA aberto e gratuito

- Foto: Divulgação/Meta

Meta, empresa controladora do Facebook, lançou gratuitamente o Llama 3.1, seu mais novo e poderoso modelo de inteligência artificial (IA) de linguagem. A iniciativa desafia a abordagem fechada adotada pela maioria das empresas de IA e coloca a Meta no centro do debate sobre os riscos e benefícios da liberação de modelos de IA sem restrições.

A empresa afirma que o Llama 3.1 é tão inteligente e útil quanto as melhores ofertas comerciais de empresas como OpenAI, Google e Anthropic. Em alguns benchmarks que medem o progresso da IA, a Meta afirma que o modelo é a IA mais inteligente da Terra.



Em carta aberta, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, comparou o Llama ao sistema operacional Linux, que revolucionou o mercado de software ao adotar o código aberto. “Acredito que a IA se desenvolverá de maneira semelhante“, escreveu Zuckerberg. “Hoje, várias empresas de tecnologia estão desenvolvendo modelos fechados líderes. Mas o código aberto está rapidamente diminuindo a diferença“.

A decisão da Meta de liberar sua IA é de interesse próprio. O Llama 3.1 é muito grande para ser executado em um computador comum, mas a Meta diz que muitos provedores de nuvem, incluindo Databricks, Groq, AWS e Google Cloud, oferecerão opções de hospedagem para permitir que os desenvolvedores executem versões personalizadas do modelo. O modelo também pode ser acessado em Meta.