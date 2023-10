Mia Khalifa é demitida por comemorar ataque do Hamas a Israel; entenda | A TARDE

A ex-atriz pornô e apoiadora da causa palestina, Mia Khalifa, foi demitida após comemorar os ataques do grupo extremista Hamas em Israel. A libanesa comparou a imagem dos terroristas a um quadro renascentista e chegou a entrar em confronto com a influenciadora Kylie Jenner e a atriz Jamie Lee Curtis, que manifestaram apoio a Israel.



Ao falar sobre o conflito, Khalifa pediu aos militantes que filmassem os registros dos conflitos na horizontal. "Eu só quero ter certeza de que haverá imagens em 4K do meu povo quebrando as paredes da prisão ao ar livre em que foram forçados a sair de suas casas, para que tenhamos boas opções para os livros de história que escrevem sobre como eles se libertaram do apartheid", disse.

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

Khalifa também criticou Kylie Jenner por seu apoio a Israel, mas apagou a publicação horas depois. "Se existir jornalismo verdadeiro, a próxima pessoa a falar com Kylie Jenner pedirá sua opinião sobre as tensões geopolíticas no Oriente Médio e não perderá o contato visual até que ela consiga juntar uma frase coerente, já que ela deseja tanto tomar uma posição diante de seus 400 milhões de seguidores", comentou.



No entanto, Mia Khalifa manteve uma crítica a Jamie Lee Curtis, que publicou uma foto de crianças palestinas sob ameaça de ataques aéreos como se fossem israelenses. "Descolonizem aquele Oscar e o devolvam à sua legítima vencedora, Angela Basset", escreveu.

A ex-atriz pornô fez a provocação para desmentir a imagem e aludir ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante conquistados por Curtis pelo filme "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".

Demissão por rede social

Mia Khalifa era garota-propaganda da empresa Red Light Holland, que reagiu com indignação às declarações dela. "Considere-se demitida imediatamente. Simplesmente nojento. Além de nojento. Por favor, evolua e se torne um ser humano melhor. O fato de você tolerar a morte, a violação, os espancamentos e a tomada de reféns é verdadeiramente nojento. Nenhuma palavra pode explicar sua ignorância", escreveu o perfil comercial no Twitter.

Em resposta à crítica, Khalifa ironizou a perda de oportunidades de negócios. "Eu diria que apoiar a Palestina me fez perder oportunidades de negócios, mas estou mais zangada comigo por não ter verificado que estava fazendo negócios com sionistas. Meu erro", declarou.

I’d say supporting Palestine has lost me business opportunities, but I’m more angry at myself for not checking whether or not I was entering into business with Zionists. My bad. https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

Mia Khalifa foi banida do Líbano, seu país natal, por sua ligação com a indústria pornográfica. Ela abandonou a atividade em meados de 2014, em meio a ameaças de morte do Estado Islâmico, e tem ganhado destaque como influenciadora nas redes sociais ao comentar pautas diversas, até a CPI da Covid, após ser citada num debate.



A influencer também mantém um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto por assinatura, onde vende apenas "conteúdos sugestivos de nudez".