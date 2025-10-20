Milei fecha acordo bilionário com os EUA para salvar o peso

Presidente da Argentina, Javier Milei em Buenos Aires - Foto: LUIS ROBAYO/AFP

A Argentina formalizou uma linha de financiamento de 20 bilhões de dólares (108,7 bilhões de reais) com os Estados Unidos nesta segunda-feira, 20, por meio de um swap (troca de moedas), como parte de um acordo de estabilização cambial, informou o Banco Central.

O anúncio ocorre em meio a uma desvalorização do peso argentino e poucos dias antes das cruciais eleições legislativas para o governo do presidente ultraliberal Javier Milei, em 26 de outubro.

“O objetivo deste acordo é contribuir para a estabilidade macroeconômica da Argentina, com ênfase especial na preservação da estabilidade de preços e na promoção do crescimento econômico sustentável”, afirmou a autoridade monetária em comunicado compartilhado com a imprensa.

Milei busca apoio de Washington para conter a crise e manter o peso estável

O governo americano também prometeu ao seu aliado Milei outros 20 bilhões de dólares em fundos públicos e privados para lidar com as turbulências do mercado, desde que ele obteve um bom resultado eleitoral.

O presidente americano, Donald Trump, justificou sua ajuda à Argentina: “Eles não têm dinheiro (...), estão lutando muito para sobreviver”, disse à imprensa no domingo.