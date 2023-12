Milei nomeia ex-integrante de grupo nazista para governo da Argentina | A TARDE

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, nomeou para o comando da Procurador Geral do Tesouro — equivalente à Advocacia-Geral da União (AGU) no Brasil — o ex-juiz Rodolfo Carlos Barra, ex-integrante do Movimento Nacionalista Tacuara, considerado um grupo terrorista de ideologia nazista que atuou no país durante os anos 1950 e 1960.

Rodolfo Barra chegou a ser ministro da Justiça da Argentina entre 1993 e 1996, durante o governo de Carlos Menem, mas renunciou ao cargo após a imprensa local revelar seu passado na organização nazista e sua participação em um ataque terrorista a uma sinagoga em 1965.

Na oportunidade da renúncia, um veículo de imprensa da Argentina publicou uma foto de Barra, durante sua adolescência, fazendo a tradicional saudação nazista de Adolph Hitler, ao lado de seus colegas do Movimento Nacionalista Tacuara.

A nomeação de Barra gerou forte reação da comunidade judaica na Argentina, considerada a quinta maior fora de Israel, com pelo menos 300 mil pessoas. De acordo com o Foro Argentino Contra o Antissemitismo (Faca), a escolha de Milei foi uma “afronta direta ao espírito democrático e plural” do país.

"Um novo governo não pode começar sua gestão abrigando indivíduos que professaram o antissemitismo ou qualquer forma de expressão de ódio", disse a Faca, em nota.

O novo procurador-geral do Tesouro da Argentina é católico e integra atualmente a Opus Dei. Em 2020, Rodolfo Barra chegou a participar intensamente de campanhas, sem sucesso, para que o legislativo argentino não aprovasse a descriminalização do aborto.

Antes, entre 1989 e 1993, Barra integrou a Suprema Corte da Argentina, equivalente ao STF (Supremo Tribunal Federal) no Brasil.