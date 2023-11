Milei x Massa: Argentina deve ter segundo turno acirrado | A TARDE

Os argentinos voltam às urnas neste domingo, 19, para o segundo turno eleitoral que está sendo disputado entre Sergio Massa (Unión por La Pátria) e Javier Milei (La Libertad Avanza).

A disputa entre Milei e Massa deve ser acirrada. Conforme o resultado da pesquisa feita pela AtlasIntel apontou Milei, como possível vitorioso da corrida eleitoral, com 52,1% das intenções de voto. Enquanto Massa figura com 47,9% das intenções. A margem de erro é de 2,2%, o que deixa os candidatos empatados tecnicamente. O levantamento foi publicado no dia 10 de novembro.

A Argentina conta com 35 milhões de pessoas aptas a votar no próximo presidente que ocupará a Casa Rosada, a partir do dia 10 de dezembro. Diferente do Brasil, no sistema de votação do país, os eleitores recebem um envelope vazio e seguem para uma cabine vazia, onde seleciona a chamada “boleta”, uma cédula, que corresponde ao seu candidato, e a insere no envelope.