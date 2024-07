Militares são presos após tentativa de golpe na Bolívia

- Foto: Aizar Raldes | AFP

Cerca de 10 militares da Bolívia foram presos após a tentativa de golpe de estado ocorrida na quarta-feira, 26, segundo informações de um ministro do governo. Ainda de acordo com ele, os militares enfrentarão acusações que podem levar a penas que variam entre 15 a 20 anos de prisão.

A tentativa de golpe foi liderada pelo general Juan José Zúñiga, um dos militares presos. Ele comandou soldados que se reuniram na Praça Murillo, em La Paz, antes de invadirem o palácio presidencial com um veículo blindado.



Posteriormente, no entanto os soldados se retiraram e a polícia retomou controle da praça. Imediatamente, o presidente Luis Arce nomeou um novo general.



O general Juan José Zúñiga liderou a tentativa de golpe um dia depois de ser informado que seria destituído do cargo, por conduta que não estava em conformidade com a constituição do país. Envolvido em uma série de escândalos, o general já foi acusado também de envolvimento em esquemas de corrupção, como o desvio de cerca de 2,7 milhões de bolivianos que seriam destinados a programas sociais. Em 2014, ele e outros 12 militares foram alvo de sanções com sete dias de prisão pelo caso.