Missa com o papa Francisco é interrompida após protesto de indígenas

Uma missa com o Papa Francisco foi interrompida por um grupo de indígenas que protestavam contra decretos do século 15, nos quais o papado justificava a tomada de terras indígenas.

Logo no início da cerimônia, um grupo ergueu um cartaz diante do altar com letras em preto e vermelho com os dizeres "Rescind the doctrine" ("Revogue a doutrina", em tradução livre).

Do final do século XIX até a década de 1990, cerca de 150 mil crianças foram enviadas pelo governo canadense a 139 internatos administrados pela Igreja Católica. Assim, elas foram separadas de suas famílias, idioma e cultura.

Aredita-se que várias delas sofreram abusos físicos e sexuais por parte dos diretores e professores.

Uma porta-voz dos organizadores da visita do papa disse que os bispos canadenses pediram ao pontífice que aborde a doutrina da descoberta.

"Galvanizados pelos apelos dos nossos parceiros indígenas, e pelas observações do Santo Padre, estamos a trabalhar com o Vaticano e com aqueles que estudaram esta questão, com o objectivo de emitir uma nova declaração da Igreja", escreveu em e-mail revelado pela Reuters.