Modelo diz que 'viagra feminino' salvou relação com ex-jogador

- Foto: Reprodução/Instagram/@crouchy

A modelo inglesa Abbey Clancy, contou durante uma entrevista ao podcast All Therapy Crouch Podcast! que um medicamento conhecido como "viagra feminino" e "pílula de ouro" ajudou ela a salvar sua vida sexual com o marido Peter Crouch.



Ela revelou que, aos 38 anos, sua ansiedade e preocupação com a saúde diminuiu sua vontade de fazer sexo, pois ela se sentia como se tivesse "travando uma batalha" consigo mesma.



"Eu estava conversando com algumas meninas, e você sabe, estamos todos chegando a uma certa idade, nossos hormônios estão em todo lugar. Um dos meus amigos me contou sobre esta pílula dourada. É um suplemento totalmente natural para mulheres que ajuda em uma série de coisas. Foi aclamado como o Viagra feminino", disse .



Clancy também contou sobre momentos de intimidade do casal.



"Se as crianças vão para a escola e ele me ouve dentro do quarto sem ninguém em casa, recebo três emojis, incluindo um de castor e um de berinjela", contou a modelo.