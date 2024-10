Modelo que mente ter 2,13 m é cancelada por sensualizar com furacão

Marie Temara - Foto: Reprodução

Uma das maiores 'musas do Onlyfans', Marie Temara está sendo amplamente criticada por 'sensualizar' durante a chegada do furacão Milton aos Estados Unidos. Internautas estão apontando a falta de noção da modelo em tentar ganhar likes e dinheiro com um evento destrutivo.

Marie já tinha virado manchete recentemente após descobrirem que ela mentia para os seguidores. A atriz pornô, que é uma das expoentes da macrofilia - tesão em pessoas altas - dizia ter 2,13 metros, mas mede 'apenas' 1,88 m.

Numa das suas últimas postagens no Instagram, a americana é vista "se preparando" para o desastre natural fazendo poses que valorizam seus glúteos. Nas imagens, ela chega a se levantar para jogar uma cadeira de madeira em sua piscina coberta, simulando a violência dos ventos de Milton.

O vídeo então continua com a modelo continuando a jogar a mesma cadeira na água, apenas de ângulos diferentes.

"As pessoas estão morrendo! Isso não é uma piada. Cresça, p***!", escreveu um internauta. "Pessoas vão morrer, isso é tão fora da realidade!", postou outro. "Fazer piada dessa situação é muito vergonhoso e triste", comentou un terceiro.

"Estamos em 2024. Sexualizamos o processo de lidar com um maldito furacão. É por isso que alienígenas nunca pisariam na Terra. Eles podem assinar o OnlyFans dela", ironizou mais um.