Mordida de macaco pode ter causado morte de atriz famosa

A atriz turca Ece Irtem, encontrada morta no dia 15 de junho, pode ter morrido por causa de uma mordida de macaco. A informação veio à tona após o advogado da famosa apresentar uma petição ao Ministério Público solicitando a realização de uma autópsia no corpo.



A informação foi divulgada pela jornalista Birsen Altuntas e em jornais de atuação na Turquia.

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Em primeiro momento, a causa da morte foi divulgada como um ataque cardíaco pela mídia local. De acordo com advogado Uğur Gökkoyun, foram identificadas três cicatrizes de mordidas no braço esquerdo da atriz, o que motivou a petição.

Segundo os familiares da artista, as marcas seriam de uma mordida de macaco sofrida durante uma viagem à Tailândia.



"Após consultas com especialistas sobre o assunto, descobrimos que mordidas de macaco podem ter consequências fatais, incluindo sepse (infecção generalizada). Hoje, foi apresentada uma petição ao Ministério Público solicitando que essa questão também seja considerada na autópsia", explicou o advogado.

Quem era Ece Irtem?

Ece Irtem tinha 35 anos e construiu uma trajetória de destaque na televisão turca. No Brasil, a atriz era conhecida por seu trabalho na novela "One Love", exibida pela TV Record como "Coração de Mãe".

Em comunicado publicado nas redes sociais, os roteiristas da novela, Melis Civelek e Zeynep Gür, lamentaram a morte da atriz e prestaram homenagens à artista.

"Estamos profundamente tristes com a perda da nossa querida Ece, com quem cruzamos caminhos em três projetos diferentes e que conquistou o coração de todos com sua bondade. Apresentamos nossas condolências à sua família, entes queridos e a todos que a amavam“, diz nota.