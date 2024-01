Morre a protagonista da famosa foto do beijo em Paris | A TARDE

Françoise Bornet, a protagonista da famosa fotografia do beijo, de Robert Doisneau, perto da Prefeitura de Paris, morreu aos 93 anos, no dia 25 de dezembro do ano passado, em Évreux, na Normandia. A informação foi divulgada pelo jornal francês Le Parisien.

Na época da foto, Bornet usava o sobrenome de solteira "Delbart" e foi eternizada pela foto na primavera de 1950. Robert Doisneau (1912-1994) fez o clique enquanto ela beijava o então namorado, Jacques Corteaux, estudante de artes cênicas como ela, na capital francesa.

O registro em preto e branco, conhecido como "O Beijo do Hôtel de Ville", foi feito quando ela tinha 20 anos. O então casal pousou para o fotógrafo a pedido dele. Os efeitos do período pós-guerra ainda estavam presentes, como se percebe nos trajes dos pedestres.

Posteriormente, o casal terminou o relacionamento. Bornet continuou no teatro, onde atuou em peças dirigidas por François Périer e Pierre Brasseur, e acabou se casando com Alain Bornet, que pessoas próximas a ela consideram ter sido seu grande amor.

A revista Life havia contratado Doisneau para ilustrar uma reportagem sobre o amor em Paris, e a fotografia, hoje uma das mais conhecidas em todo o mundo, foi usada pela publicada e, depois, acabou esquecida.

A partir da década de 1980, a imagem passou a ser usada cada vez mais em cartões-postais, pôsteres e canecas, além de ser vista como um símbolo da Paris romântica, tornando-se um dos beijos mais famosos do mundo.

A exploração comercial também levou Bornet a reivindicar, em 1993, uma porcentagem pela reprodução da imagem. A Justiça, no entanto, negou a ela a comissão que pedia, argumentando que o rosto não era claramente reconhecível, pois estava coberto por Corteaux.

Em 2005, ela vendeu em leilão, por mais de 150 mil euros, uma cópia da fotografia dada a ela por Doisneau.