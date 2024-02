Morre Carl Weathers, ator de 'Rocky' e 'The Mandalorian' | A TARDE

O ator Carl Weathers, conhecido por atuações nos filmes de "Rocky" e na série "The Mandalorian", morreu nesta quinta-feira (1º), aos 76 anos.

A família divulgou o óbito nesta sexta-feira, 2, e informou que "ele morreu pacificamente".

"Carl era um humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os esportes, ele deixa uma marca inegável e é reconhecido no mundo todo e através de gerações. Ele foi um irmão, pai, avô, parceiro e amigo amado", disse o comunicado.

Trajetória

Nascido em 1948 no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, Weathers foi um jogador de futebol americano antes de começar a atuar.

Já em sua carreira de ator, trabalhou em mais de 75 filmes e séries de TV. Seu primeiro papel de destaque foi justamente como o boxeador campeão Apollo Creed, em "Rocky, um lutador" (1976), personagem pelo qual ficaria para sempre conhecido.

Weathers interpretou o antagonista que depois se torna amigo do herói de Sylvester Stallone nos quatro primeiros filmes da série cinematográfica.

Ele também ficou conhecido por atuações em "O Predador" (1987) e em "Um maluco no golfe" (1996).

Nos últimos anos, tinha papel fixo no elenco da série "The Mandalorian", do universo "Star Wars". Ao longo das quatro temporadas lançadas até o momento, apareceu em nove episódios como Greef Karga, um dos principais aliados do protagonista.